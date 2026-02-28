США отложили продажу оружия Тайваню

Американская администрация отложила продажу Тайваню пакета вооружений, опасаясь негативной реакции председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина на фоне предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, речь идет о пакете вооружений на сумму около $13 млрд, в который, в частности, входят ракеты ПВО. В январе Госдепартамент направил в Конгресс информацию о сделке, законодатели одобрили ее. Однако после этого процесс застопорился. Согласно информации NYT, это связано с тем, что Белый дом распорядился не предпринимать никаких действий по этому вопросу, чтобы гарантировать успех саммита США и КНР.

Ранее мы сообщали, что Трамп требует от Ирана полного прекращения обогащения урана.