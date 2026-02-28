Атака на Иран является совместной операцией Израиля и США

Продолжающаяся атака на территорию Ирана является совместной операцией США и Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, об это сообщил источник в сфере безопасности.

Сообщается, что удары наносятся по объектам, с которых Иран потенциально может атаковать Израиль.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.