https://news.day.az/world/1818901.html Атака на Иран является совместной операцией Израиля и США - СМИ Продолжающаяся атака на территорию Ирана является совместной операцией США и Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, об это сообщил источник в сфере безопасности. Сообщается, что удары наносятся по объектам, с которых Иран потенциально может атаковать Израиль.
Атака на Иран является совместной операцией Израиля и США - СМИ
Продолжающаяся атака на территорию Ирана является совместной операцией США и Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, об это сообщил источник в сфере безопасности.
Сообщается, что удары наносятся по объектам, с которых Иран потенциально может атаковать Израиль.
Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре