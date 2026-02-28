https://news.day.az/world/1818903.html Иран закрыл свое воздушное пространство Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атак Израиля. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные FlightRadar. Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.
Иран закрыл свое воздушное пространство
Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атак Израиля.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные FlightRadar.
Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре