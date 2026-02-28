Израиль закрывает воздушное пространство и переходит на режим чрезвычайных ограничений
Воздушное пространство Израиля официально закрыто, сообщают израильские СМИ. Одновременно Командование тыла объявило об изменении политики безопасности по всей стране, передает Day.Az.
Согласно новым инструкциям, запрещается проведение образовательных мероприятий, собраний и массовых мероприятий. Также приостанавливается работа большинства учреждений и предприятий - за исключением жизненно важных секторов.
Представитель Армии обороны Израиля заявил, что с субботы с 08:00 страна переходит на режим функционирования исключительно по критически важным направлениям. Школы, массовые мероприятия и большинство рабочих мест будут закрыты, за исключением объектов жизнеобеспечения.
