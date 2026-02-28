Операция США и Израиля против Ирана планировалась несколько месяцев

Совместная операция Израиля и США против Ирана планировалась в течение нескольких месяцев.

Как передает Day.Az, об этом заявил неназванный источник в службах безопасности телеканалу Channel 12.

Источник утверждает, что Израиль "действует в полную силу" в этой операции, а США их поддерживают.

Источник также сообщает, что "начальная фаза" совместной атаки планируется на четыре дня.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.