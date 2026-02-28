https://news.day.az/world/1818866.html Трамп требует от Ирана полного прекращения обогащения урана США на переговорах с Ираном требуют от него полного прекращения обогащения урана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в пятницу президент США Дональд Трамп во время рабочей поездки в штат Техас. "Они должны сказать, что у них никогда не будет ядерного оружия. И они никак не могут прийти к этому.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в пятницу президент США Дональд Трамп во время рабочей поездки в штат Техас.
"Они должны сказать, что у них никогда не будет ядерного оружия. И они никак не могут прийти к этому. Они хотят обогащать немного [урана]. Вам не нужно обогащать, когда у вас столько нефти. Так что я недоволен ходом переговоров", - заявил американский лидер. "Никакого обогащения - ни 20%, ни 30%", - добавил он.
