Завершился визит Премьер-министра Эфиопии в Азербайджан

28 февраля завершился официальный визит Премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абия Ахмеда Али в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в аэропорту провожали заместитель Премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
