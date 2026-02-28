Израиль ожидает, что конфликт с Ираном продлится несколько дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил источник в правительстве.

По его словам, страна готовится к многодневному конфликту с Ираном.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.