Посольство США в Бахрейне призвало своих сотрудников укрыться в безопасном месте и посоветовало гражданам США сделать то же самое после ударов США и Израиля по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times od Israel, об этом говорится в заявлении посольства.

В заявлении посольства говорится, что оно "вводит режим укрытия для всего персонала. Мы рекомендуем всем американцам поступить так же до дальнейшего уведомления", и настоятельно призывает граждан США "найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании".

Это заявление последовало за аналогичным заявлением посольства США в Катаре.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.