Вторая волна авиаударов Израиля по Ирану - ВИДЕО
Началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом пишут израильские СМИ.
Отмечается, что уже атакованы десятки целей.
Ранее мы сообщали, что Израиль нанес превентивный удар по Тегерану, чтобы устранить угрозы для государства.
