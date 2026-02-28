ВС США начали военную операцию против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем видеообращении.

"Наша цель - защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима", - сказал он.

Президент Трамп добавил, что целью США является уничтожение ракетной промышленности Ирана.

"Мы уничтожим ракеты Ирана и полностью разрушим его ракетную промышленность. Мы собираемся уничтожить их военно-морской флот", - сказал американский лидер.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.