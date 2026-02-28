МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало своих граждан воздержаться от поездок в Государство Израиль на фоне нынешней напряженности вокруг Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в социальных сетях.

"Гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Израиле, настоятельно рекомендуется внимательно следить за ситуацией в области безопасности, следовать указаниям и рекомендациям местных властей, избегать массовых собраний и усилить меры личной безопасности", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в случае любой чрезвычайной ситуации нашим гражданам рекомендуется связаться с посольством Азербайджанской Республики в Государстве Израиль по следующим каналам связи:

Контакты:

Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль

[email protected]

+972 54 539 77 88

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.