В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне

В Доме Азербайджана в Варшаве организовано памятное мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, В мероприятии, состоявшемся при организационной поддержке Дома Азербайджана в Варшаве и Совета азербайджанцев Польши, наряду с членами азербайджанской общины, приняли участие представители местной общественности.

На мероприятии была представлена обширная информация о Ходжалинском геноциде. Отмечалось, что Ходжалинская трагедия навсегда останется в памяти азербайджанского народа.

Затем состоялся показ фильма "Набат", повествующего о Карабахской войне. Экранное произведение, отражающее глубокие следы, оставленные войной в человеческих судьбах, боль изгнания из родных земель и духовную стойкость народа на примере образа матери, произвело на зрителей большое впечатление.

На мероприятии также была представлена фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалы.