https://news.day.az/world/1818965.html

Из Бурдж-Халифы в Дубае эвакуируют людей - ВИДЕО

Из Бурдж-Халифы в Дубае эвакуируют людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что взрывы произошли в Абу-Даби в Дубае на фоне обмена ракетным обстрелом между Ираном и Израилем.