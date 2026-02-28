https://news.day.az/world/1818965.html Из Бурдж-Халифы в Дубае эвакуируют людей - ВИДЕО Из Бурдж-Халифы в Дубае эвакуируют людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что взрывы произошли в Абу-Даби в Дубае на фоне обмена ракетным обстрелом между Ираном и Израилем.
