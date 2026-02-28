AZAL приостановил и эти рейсы

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и введенными ограничениями в воздушном пространстве приостановлено выполнение рейсов по направлениям Дубай, Доха, Джидда и Тель-Авив.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

В авиакомпании подчеркнули, что решение принято на фоне текущей ситуации в регионе и обусловлено требованиями безопасности полетов.

Пассажиры, ранее приобретшие авиабилеты по указанным направлениям, могут вернуть их либо изменить дату вылета без уплаты каких-либо штрафов.

Отмечается, что рейсы по направлению Нахчыван выполняются в штатном режиме.

AZAL продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. О возможных изменениях пассажиры будут информированы в оперативном порядке.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте [email protected].

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.