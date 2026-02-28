Глава Тимор-Лесте примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме

Глава Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуш-Орта прибудет в Азербайджан для участия в работе XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на дипломатический источник, Президент примет участие в панельных дискуссиях, посвященных актуальным вызовам и процессам мирового масштаба, передает Day.Az.

Мероприятие, организуемое Международным центром Низами Гянджеви, в этот раз пройдет под лозунгом "Преодолевая разногласия в мире переходного периода". Данный форум закрепил за собой статус авторитетной международной площадки, предназначенной для широкого обмена мнениями по наиболее важным аспектам глобальной политики, экономики и по гуманитарным вопросам.

С периода своего создания в 2013 году форум служит важным инструментом укрепления межгосударственного диалога. Он традиционно собирает вместе действующих и бывших лидеров стран, руководителей крупных международных организаций, а также представителей экспертных кругов, создавая пространство для эффективного международного сотрудничества.