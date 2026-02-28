Президент Израиля назвал свои ожидания об операции в Иране

Президент Израиля Ицхак Герцог, говоря об американо-израильской операции в отношении Ирана, поблагодарил Дональда Трампа за принятие этого "исторического и мужественного решения".

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.

По словам Герцога, он полностью поддерживает Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также команду начать смелую совместную операцию против Исламской Республики Иран, которая стремится стать ядерной державой.

"Искренне надеюсь, что эта операция приведет к историческим изменениям и обеспечит лучшее будущее для всего Ближнего Востока и мира в целом.

Хочу ясно заявить всем, кто стремится причинить нам вред или угрожает нам: народ Израиля - сильная нация. Никто не способен сломить наш дух.

Отважным женщинам и мужчинам ЦАХАЛ: я доверяю вам и поддерживаю вас. Вся страна стоит за вами. Да благословит вас Бог, и пусть каждый из вас вернется домой с миром.

Военнослужащим Соединенных Штатов, выполняющим эту благородную миссию: спасибо вам. Наше партнерство - подлинное благословение, укрепляющее надежду, процветание и безопасность. Вместе мы одержим победу. Да благословит вас Бог, и пусть каждый из вас вернется домой с миром.

Мы стоим вместе с нашими друзьями и союзниками на Ближнем Востоке, которые подвергаются атакам со стороны иранского режима. Да благословит их Бог и сохранит их от всякого зла.

Народу Ирана: я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы вскоре смогли увидеть лучшее будущее - будущее свободы", - написал президент Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.