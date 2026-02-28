Цепная авария в Исмаиллы,

В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, авария произошла в направлении села Ханагях.

Столкнулись автомобили марок "Ford", "ВАЗ 21011" и "Hyundai". В результате два человека, находившихся в автомобиле "ВАЗ 21011", скончались на месте происшествия.

По факту происшествия ведется расследование. Дополнительная информация будет сообщена позже.