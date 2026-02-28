В Израиле назвали причины масштабных ударов по Ирану

Армия Обороны Израиля выступила с заявлением в связи военной операции "Ревущий лев", которая проходит против Ирана.

Как передает Day.Az, в заявлении отмечается, что ЦАХАЛ и Вооруженные силы США начали широкомасштабную совместную кампанию по всестороннему ослаблению Ирана и поэтапному устранению экзистенциальных угроз Государству Израиль.

"Удар был нанесен по десяткам военных объектов и осуществлен в рамках масштабной, скоординированной и совместной операции.

Иран не отказался от своего плана уничтожения Израиля. В последние месяцы, несмотря на серьезный удар, который он понес в ходе операции "Восходящий лев", было выявлено, что власти продолжили усилия по наращиванию производства, укреплению и сокрытию своей ядерной программы, параллельно восстанавливая процессы производства ракет.

Кроме того, было продолжено финансирование, обучение и вооружение своих прокси-структур, размещенных у границ Израиля. Эти действия представляют собой экзистенциальную угрозу Государству Израиль и создают опасность для Ближнего Востока и всего мира.

В течение месяцев, предшествовавших удару, между ЦАХАЛ и вооруженными силами США велось тесное и совместное планирование, что позволило осуществить масштабный удар в полной синхронизации и координации между двумя армиями. Армия Обороны Израиля провела тщательный и долгосрочный процесс подготовки к этой операции - как в сфере оборонительных систем, так и в разработке различных наступательных планов.

Начальник Генерального штаба и командиры ЦАХАЛ в настоящее время проводят оценку обстановки. Многочисленные силы развернуты на передовых рубежах обороны и находятся в готовности к наступательным действиям во всех секторах и против любого противника. Населению предписано следовать указаниям Командования тыла и регулярно обновлять информацию - гражданская устойчивость и строгое соблюдение инструкций спасают жизни и являются важнейшим компонентом успеха операции.

Мы продолжим действовать для устранения любой возникающей угрозы гражданам Государства Израиль, где бы она ни возникла и в любое время. Даже в эти часы истребители ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям на территории Ирана на основе точной разведывательной информации. Операции будут продолжены по мере необходимости", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.