Студию CNN в Абу-Даби эвакуировали в прямом эфире на фоне обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Day.Az, во время трансляции из столицы ОАЭ ведущая сообщила о вынужденной паузе в эфире, заявив: "Мы вернемся после этого короткого перерыва".

По имеющейся информации, на фоне эскалации конфликта между Иран и Израиль по городам Дубай и Абу-Даби были выпущены несколько баллистических ракет. Они были нейтрализованы системой противовоздушной обороны.

Сообщается, что обломки одной из ракет упали на жилой район. В результате происшествия погиб один человек, предположительно гражданин одной из стран Азии.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.