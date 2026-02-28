США планируют серию нарастающих ударов по Ирану

Вашингтон разработал план нарастающих военных ударов по Ирану, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, США запланировали серию ударов нарастающей интенсивности с вариантами деэскалации по ходу. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений", - написал он в X.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.