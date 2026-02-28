Высокопоставленные чиновники Ирана в безопасности

После ударов со стороны США и Израиля все высокопоставленные иранские чиновники живы.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в эфире NBC News.

"Насколько мне известно, аятолла Али Хаменеи, президент Пезешкиан, глава судебной власти, спикер парламента и секретарь Совета национальной безопасности - все находятся на своих местах. Мы контролируем ситуацию, и все в порядке", - отметил Арагчи.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.