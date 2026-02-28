Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместных ударов двух стран по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщила канцелярия Нетаньяху, опубликовав его фотографию.

Дополнительные подробности пока не разглашаются.

В свою очередь в Белом доме заявили, что президент Трамп следил в Мар-а-Лаго за ситуацией в Иране вместе с членами своей команды по национальной безопасности.

"Президент поговорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху. Перед атаками госсекретарь Рубио позвонил всем членам "группы восьми", чтобы уведомить Конгресс, и ему удалось связаться и проинформировать семерых из восьми членов. Президент и его команда по национальной безопасности будут продолжать внимательно следить за ситуацией в течение дня", - сказала Кэролайн Лэвитт.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.