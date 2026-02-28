Президент Турции выступил с резкой реакцией на события вокруг Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением по ситуации вокруг Ирана, осудив утренние удары.

Как передает Day.Az, об этом президент Турции заявил во время выступления в Стамбуле.

"Мы решительно осуждаем сегодняшние утренние атаки, которые не только явно нарушили суверенитет Ирана, но и были направлены против мира и благополучия дружественного и братского иранского народа", - сказал турецкий лидер.

В то же время он подчеркнул: "Мы считаем неприемлемыми ракетные и беспилотные атаки Ирана против наших братских стран в Персидском заливе, независимо от причин, стоящих за ними".

Эрдоган также предупредил о возможных последствиях дальнейшей эскалации: "Если не будет создано пространство для дипломатии, наш регион рискует оказаться втянутым в кольцо огня".

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.