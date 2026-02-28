В Гаджигабульском районе, в селе Наваи, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажир оказался зажат в автомобиле.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует МЧС.

К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения Гаджигабульского районного отряда Государственной службы пожарной безопасности МЧС.

По предварительной информации, легковой автомобиль марки Ford потерял управление и врезался в металлическое ограждение на обочине дороги. Пассажир оказался зажат в деформированном автомобиле.

Пожарно-спасатели извлекли пассажираи передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия проводятся расследования соответствующими органами.