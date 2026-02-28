Около 90 человек пострадали в Израиле в результате иранских ударов

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что оказала помощь в общей сложности 89 людям, получившим легкие ранения в результате баллистических ракетных обстрелов Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Times of Israel.

По данным службы, 16-летний подросток получил ранение осколками в Кфар-Касиме, мужчина в возрасте около 50 лет пострадал от ударной волны в Каабийе-Таббаш-Хаджаджреме, а 53-летний мужчина получил ранение после падения с высоты в результате попадания осколка ракеты в Тират-Кармеле.

Остальные 86 человек получили ранения в результате падения во время побега к укрытиям, сообщает служба. Еще шесть человек получили лечение от острого тревожного расстройства.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.