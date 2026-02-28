Американские военные назвали цели авиаударов по Ирану

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану, в ходе которых были поражены командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы противовоздушной обороны, военные аэродромы, а также объекты запуска ракет и беспилотников.

Как передает Day.Az, об этом командование сообщило на странице в соцсети X.

"США и силы партнёров начали поражение целей в 01:15 по времени Восточного побережья США (10:15 по бакинскому времени). Среди целей были командные пункты КСИР, иранские средства ПВО, места запуска дронов и ракет, а также военные аэродромы", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.