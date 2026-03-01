Трамп наблюдает за военной операцией против Ирана

В сети появились кадры, на которых Президент США Дональд Трамп наблюдает за ходом военной операции против Ирана вместе со своей командой.

Как сообщает Day.Az, фотографии было опубликованы Белым домом.

Отмечается, что к наблюдению присоединились в режиме видеосвязи Джей Ди Вэнс и Тулси Габбард.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью израильскому 12-му каналу, комментируя позицию Тегерана по ядерной сделке, что Иран никогда на самом деле не хотел соглашения с США.