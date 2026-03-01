Израиль заявил о ликвидации высших руководителей обороны Ирана

Израильская армия заявляет о ликвидации секретаря Совета по обороне Ирана, министра обороны, главы КСИР и других высокопоставленных лиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Силы обороны Израиля (IDF), операция началась с превентивного удара после того, как армия выявила несколько мест в Тегеране, где собирались высокопоставленные чиновники Министерства обороны Ирана.

По данным израильской армии, в ходе первого удара были уничтожены следующие высокопоставленные военные чиновники Ирана:

Али Шамхани - советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи по вопросам безопасности

Мохаммед Пакпур - командующий КСИР

Салех Асади - руководитель разведывательного управления "Хатам аль-Анбия" и главный офицер разведки Верховного командования ВС Ирана

Мохаммед Ширази - с 1989 года возглавляет Военное бюро Хаменеи

Азиз Насирзаде - министр обороны Ирана

Хусейн Джабаль Амелиан - председатель организации SPND, отвечающей за проекты, связанные с ядерным, биологическим и химическим оружием

Реза Мозаффари - бывший председатель SPND, занимавшийся продвижением программ по созданию ядерного оружия

Отмечается, что Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары по территории Ирана, опираясь на разведданные и сотрудничая с американскими военными для защиты Израиля и региональной коалиции.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех, кто пытается угрожать безопасности государства Израиль", - говорится в заявлении.