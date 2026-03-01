Принимаются меры по эвакуации граждан Азербайджана на фоне ударов по Ирану

В свете ударов США и Израиля по Ирану принимаются необходимые меры для эвакуации граждан Азербайджана из соседней страны.

Как сообщает Day.Az, для обеспечения безопасной перевозки граждан выделены специальные автобусы, в приграничный район направлены бригады скорой медицинской помощи, а другие оперативные службы приведены в состояние полной готовности.

По словам лиц, пересекших границу, в настоящее время число желающих эвакуироваться с иранской стороны остается незначительным.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.