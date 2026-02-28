Более 15 человек погибли при ударе по спортивному залу в Иране

Более 15 человек погибли при ударе Израиля и США по спортивному залу в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Удара был нанесен по спортивному залу в городе Ламард провинции Фарс на юге Ирана.

По предварительным данным, среди погибших были дети, которые в момент атаки находились в зале, занимаясь спортом, сообщает источник.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.