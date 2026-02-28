https://news.day.az/world/1819068.html Иран вновь выпустил ракеты в направлении Израиля - СМИ Иран запустил очередную серию ракет в направлении Израиля. Как передает Day.Az, об этом пишут иранские СМИ. Новость обновляется
Иран вновь выпустил ракеты в направлении Израиля - СМИ
Иран запустил очередную серию ракет в направлении Израиля.
Как передает Day.Az, об этом пишут иранские СМИ.
Новость обновляется
