В Баку состоится премьера спектакля "Медведь"

3 марта в 15:00 в Союзе театральных деятелей Азербайджана состоится премьера спектакля "Медведь", поставленного по одноимённому произведению Антона Чехова. Режиссёром-постановщиком выступила студентка I курса факультета театральной режиссуры Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, писатель и режиссёр Самира Ашраф, сообщает Day.Az.

"Медведь" - это одноактная комедия, в которой Чехов с тонкой иронией показывает столкновение характеров. Вдова, поклявшаяся хранить вечную верность умершему супругу, неожиданно вступает в бурный конфликт с грубоватым помещиком Смирновым, требующим возврата долга. Ссора перерастает в дуэльный вызов, но страстное противостояние постепенно оборачивается внезапным и парадоксальным чувством. Так, драматическая ситуация превращается в комедию о любви, вспыхнувшей там, где её меньше всего ожидали.

Постановка подготовлена в рамках "Режиссёрской лаборатории", которой руководит режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов. Музыкальное оформление подготовил Агасалим Фейзуллаев. В спектакле заняты студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств: Гусейн Гулузаде (Григорий Степанович Смирнов), Тюркель Алескер (Елена Ивановна Попова), Нармин Агаева (Анфиса).

