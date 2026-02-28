Ирак заявил о готовности защищаться на фоне атак на объекты страны

Иракские власти могут использовать все имеющиеся у страны средства для защиты ее безопасности и предупреждают о недопустимости посягательств на суверенитет иракского государства. Об этом говорится в релизе, опубликованном по итогам совещания премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани с военным командованием и главами структур безопасности Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ирак предостерегает от любых посягательств на свой суверенитет и будет использовать все средства для защиты собственной безопасности", - говорится в заявлении. Указывается, что премьер "был проинформирован об обстановке после атак на иракские объекты, а также об эскалации напряженности в связи с нападением на Иран". На совещании, как отмечается в пресс-релизе, иракское руководство "осудило неоправданное нападение на Исламскую Республику Иран, ее суверенитет и государственные институты", а также "предупредило о непредсказуемых последствиях агрессии против объектов на территории Ирака".

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.