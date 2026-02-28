Ценность стратегии Президента Ильхама Алиева в моменты глобальных конфликтов

Автор: Акпер Гасанов

Это главная новость субботы для всего мира. Сегодня США начали воздушные и морские удары по Ирану. Американские удары наносятся с воздуха и моря. Утверждалось, что удары сосредоточены на военных целях. По данным иранских СМИ, среди целей, атакованных в Тегеране: Министерство разведки, Министерство обороны, офисный комплекс верховного лидера Али Хаменеи и Агентство по атомной энергии.

Американские официальные лица оперативно заявили, что эта атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года. Как сообщает газета The New York Times, десятки ударов США наносятся штурмовой авиацией, базирующейся на военных базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев.

Кроме того, сообщается, что тысячи военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были убиты или ранены в результате нападений на несколько военных центров и позиций. При этом, мы также слышали о том, что число погибших учениц при атаке на начальную школу для девочек в Минабе исчисляется десятками и все растет. Сколько еще будет погибших в Иране, в том числе и среди гражданского населения, никто не знает.

Точно также неизвестно число жертв ответных ударов, которые Иран наносит по Израилю. Есть уже кадры взрывов в Тель-Авиве, в иных городах еврейского государства. Иран нанес удары и по ряду иных стран. В районе Дубая прогремели как минимум три мощных взрыва. Министерство обороны сообщило, что ОАЭ успешно перехватили новую волну ракет.

Из Иордании пришло сообщение, что военные сбили две баллистические ракеты, нацеленные на территорию страны. Власти этой страны получили 12 звонков о падении осколков и других предметов в таких районах, как столица Амман, а также города Ирбид, Зарка-Мадаба и Джараш.

Министерство обороны Кувейта сообщило, что авиабаза Али аль-Салем подверглась атаке нескольких баллистических ракет, все были перехвачены кувейтскими системами противовоздушной обороны. Кроме того, сирийское государственное телевидение заявило, что иранская ракета попала в здание в южном городе Эс-Сувейда, в результате чего погибли четыре человека.

Безусловно, в течение текущего дня, а может быть, и в ближайшие дни мы еще услышим сообщения о мощных взрывах в Иране, Израиле и странах Ближнего Востока. Это, безусловно, самое нежелательное и трагическое развитие событий. Ведь и в Иране проживает огромное число этнических азербайджанцев, и в Израиле живёт множество выходцев из нашей страны.

МИД Азербайджана выступил с предупреждением к гражданам нашей страны с рекомендацией отказаться от поездок в Иран и Израиль, а также предупредил уже находящихся там сограждан о важности соблюдения указаний и рекомендаций местных властей, призвав избегать мест массового скопления людей и усиливать меры личной безопасности.

И тут особо важно подчеркнуть, что перед нами очередное доказательство способности официального Баку сохранять честную, объективную и взвешенную позицию, основанную на международном праве и национальных интересах. Азербайджан действует самостоятельно, руководствуясь принципом невмешательства и уважения суверенитета соседнего государства.

Ранее МИД не раз подчеркивал принципиальную позицию нашей страны: Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны. Эта позиция является не только дипломатической формулой, но и отражением стратегической линии Азербайджана - не становиться инструментом в чужих конфликтах.

Важно отметить, что такая позиция не является ситуативной. Ровно такую же честную и объективную линию Азербайджан занял и в прошлом году во время военного противостояния между Ираном и Израилем. Тогда Баку также выступал за политическое урегулирование, дипломатические методы и недопущение расширения конфликта. Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял о готовности Баку выступить посредником в обострившемся противостоянии между Ираном и Израилем.

Смысл этого предложения сводился к использованию уникального положения Азербайджана как государства, которое имеет рабочие и доверительные отношения с обеими сторонами. Азербайджан - стратегический партнер Израиля (особенно в сфере безопасности, технологий, ВПК), но при этом сосед Ирана с устойчивыми дипломатическими и экономическими каналами.

Увы, данный конфликт не удалось решить дипломатическим путем. Снова летят ракеты, гибнут люди. И в этих условиях, назовем вещи своими именами, каждое государство обязано в первую очередь думать о собственной безопасности. Президент Ильхам Алиев своим гражданам эту безопасность гарантировал, он ее обеспечил. И это особенно ценно на фоне новостей из самых разных стран, оказавшихся вовлеченными в этот конфликт.