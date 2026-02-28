Иран не откажется от права на обогащение урана.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в эфире NBC News, комментируя позицию Тегерана по ядерной программе.

По его словам, Иран готов предпринять любые шаги для подтверждения мирного характера своей ядерной программы и гарантировать, что она "навсегда останется мирной".

Вместе с тем Арагчи подчеркнул: "То, к чему мы не готовы, - это отказ от наших прав. Мы не будем отказываться от своих прав, включая право на обогащение урана. Однако мы готовы предпринять меры для укрепления доверия к нашей ядерной программе".

Ранее Арагчи также заявил, что после ударов со стороны США и Израиля все высокопоставленные иранские чиновники живы.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.