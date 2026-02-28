Молитва 11-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

1 марта - одиннадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:49, а ифтар в 18:47.

Предлагаем вашему вниманию молитву девятого дня месяца:

"Allahummə həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis-səxətə vən-niyran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl-müstəğisin".

Перевод:

"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Пусть в этот месяц в моем сердце увеличится любовь к добрым деяниям и неприязнь к грехам и разврату. Запрети мне проявлять гнев посредством Своей помощи. О отвечающий на призыв нуждающихся!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.