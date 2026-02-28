Президент Трамп назвал стратегические варианты действий против Ирана

Иран никогда на самом деле не хотел соглашения с США.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильскому 12-му каналу, комментируя позицию Ирана по ядерной сделке.

"Иран неоднократно приближался к заключению сделки и затем отступал. Я пришел к выводу, что они никогда на самом деле не хотели соглашения", - подчеркнул Трамп.

Президент также рассказал о своей просьбе к команде собрать информацию о действиях Ирана за последние 25 лет: "Каждый месяц они что-то делали - взрывали что-то и убивали кого-то".

По его словам, без авиаудара июня, известного как "Операция Полуночный Молот", Иран уже мог бы обладать ядерным оружием.

О своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп сказал: "Это был хороший звонок. Мы на одной волне".

Он добавил о стратегических вариантах действий: "У меня есть несколько вариантов: либо продолжать кампанию и взять контроль над всем, либо завершить ее за несколько дней и предупредить Иран, чтобы они не восстанавливали ядерную программу. На это уйдут годы".

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.