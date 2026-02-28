https://news.day.az/society/1819083.html В Шамахы вновь произошло землетрясение В Шамахы произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский сейсмологический центр при Азербайджанской национальной академии наук. Подземные толчки были зафиксированы в районе Шамахы и Агсу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км, а его магнитуда составила 3,6.
В Шамахы произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский сейсмологический центр при Азербайджанской национальной академии наук.
Подземные толчки были зафиксированы в районе Шамахы и Агсу.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км, а его магнитуда составила 3,6.
Ранее сегодня также сообщалось о трех землетрясениях в Шамахы различной магнитуды.
