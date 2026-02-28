В Шамахы вновь произошло землетрясение

В Шамахы произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский сейсмологический центр при Азербайджанской национальной академии наук.

Подземные толчки были зафиксированы в районе Шамахы и Агсу.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км, а его магнитуда составила 3,6.

Ранее сегодня также сообщалось о трех землетрясениях в Шамахы различной магнитуды.