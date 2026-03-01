В Риме проводится информационная кампания, посвященная Ходжалинскому геноциду

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы" (Justice for Khojaly), при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и содействии Итало-азербайджанской ассоциации, в Италии продолжаются просветительские мероприятия в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, с целью более широкого информирования итальянской общественности о Ходжалинском геноциде, а также привлечения внимания местных жителей и туристов к этой трагедии, в Риме проводится информационная кампания.

В рамках кампании в течение 7 дней на мониторах в общественных пространствах, в том числе на станциях метро и автобусных остановках, будут демонстрироваться видеоролики и информационные материалы о Ходжалинском геноциде.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.