В Нью-Йорке усилили меры безопасности

Полиция Нью-Йорка усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщило управление полиции Нью-Йорка в своем аккаунте в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полиция Нью-Йорка внимательно следит за событиями в Иране и на Ближнем Востоке и координирует свои действия с федеральными и международными партнерами. В соответствии с нашим протоколом и из соображений предосторожности мы усилим патрулирование важных объектов по всему городу, включая дипломатические, культурные, религиозные и другие соответствующие места. Как всегда, мы напоминаем общественности о необходимости сохранять бдительность и сообщать в полицию Нью-Йорка о подозрительной активности", - говорится в сообщении полицейского департамента.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.