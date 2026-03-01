Поисковику Google предрекли «смертельный удар»

Генеральный директор издательского дома Condé Nast Роджер Линч заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) нанесет невосполнимый урон поисковой системе Google как источнику трафика для медиа. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Линча, если еще несколько лет назад большинство посещений сайтов издательского дома (Glamour, GQ, Tatler, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired) приходилось на Google, то в прошлом году эта доля сократилась всего до четверти.

Особую обеспокоенность у главы Condé Nast вызывает запуск функции "Обзоры от ИИ" в поисковике. Линч назвал это "еще одним смертельным ударом" по поисковому трафику.