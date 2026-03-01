Израиль объяснил удары по Ирану, как меры против ядерной угрозы

Израиль в координации с США предпринял меры против "растущей угрозы" со стороны иранской ядерной программы и региональной деятельности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

По словам Данона, операция была направлена на ядерную инфраструктуру, объекты по производству ракет и элементы иранской сети региональных марионеток. Он подчеркнул, что меры принимались после исчерпания дипломатических усилий с целью снижения риска для Израиля и соседних стран.

"Эта операция была проведена для устранения непосредственной угрозы и предотвращения дальнейшей эскалации. Наша цель - защитить мирное население и обеспечить стабильность в регионе", - отметил Данон.

Он выразил обеспокоенность продолжающимся обогащением урана Ираном, разработкой ракет и поддержкой вооружённых группировок в регионе, что дестабилизирует обстановку. Последние ракетные и беспилотные удары затронули страны региона, включая ОАЭ, Иордания, Кувейт, Бахрейн, Катар и Ирак, при этом в Тель-Авиве сообщаются жертвы среди гражданского населения.

Данон подчеркнул, что действия Израиля направлены на снижение ядерных и ракетных угроз, ограничение дестабилизирующей деятельности и соблюдение международного права и Устава ООН.