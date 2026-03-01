https://news.day.az/world/1819134.html

Вдоль границы Афганистана и Пакистана продолжались боестолкновения - ВИДЕО

Всю ночь вдоль границы Афганистана и Пакистана продолжались боестолкновения с использованием артиллерии и дронов и взаимные захваты пограничных опорных пунктов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. ВВС Пакистана нанесли серию ударов по Афганистану, в том числе по Кабулу и авиабазе Баграм (на видео).