Трамп пригрозил Тегерану атакой невиданной силы

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким предупреждением в адрес Ирана на фоне заявлений Тегерана о возможном усилении ударов.

Как передает Day.Az, Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Ирана Вашингтон готов ответить беспрецедентными мерами.

"Иран только что заявил, что сегодня собирается нанести очень сильный удар, более мощный, чем когда-либо ранее. Им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним с невиданной ранее силой", - написал он в Truth Social.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.