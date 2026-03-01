Женская сборная Азербайджана по футболу примет команду Северной Македонии

Женская национальная сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в рамках международного календаря.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником нашей команды станет сборная Северной Македонии.

Встреча запланирована на 3 марта 2026 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени. Матч пройдет на стадионе Liv Bona Dea Arena.