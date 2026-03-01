https://news.day.az/sport/1819113.html Женская сборная Азербайджана по футболу примет команду Северной Македонии Женская национальная сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч в рамках международного календаря. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником нашей команды станет сборная Северной Македонии. Встреча запланирована на 3 марта 2026 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.
Матч пройдет на стадионе Liv Bona Dea Arena.
