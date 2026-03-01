Сколько нерабочих дней будет в марте?

В марте 2026 года в Азербайджане ожидается 17 нерабочих дней с учетом официальных праздников и выходных.

Как передает Day.Az, Международный женский день - 8 марта - в 2026 году приходится на воскресенье, поэтому дополнительным выходным станет и понедельник, 9 марта.

Продолжительные выходные также связаны с празднованием Новруза и Рамазана. В соответствии с Трудовым кодексом, при совпадении праздничных дат с субботой и воскресеньем предусмотрен перенос выходных дней.

По случаю Новруза нерабочими объявлены 20, 21, 22, 23 и 24 марта. Поскольку 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, дополнительные выходные переносятся на 25 и 26 марта.

Праздничные дни Рамазана, приходящиеся на 20 и 21 марта и совпадающие с Новрузом, также повлекли перенос выходных - нерабочими станут 27 и 30 марта.

Кроме того, 28 и 29 марта приходятся на субботу и воскресенье и являются стандартными выходными днями.

Таким образом, с 20 по 30 марта включительно в стране будет 11 нерабочих дней подряд.

В общей сложности, с учетом обычных выходных (1, 7, 14 и 15 марта), в марте 2026 года насчитывается 17 нерабочих дней.