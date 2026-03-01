Как изменились цены на азербайджанскую нефть за неделю? - ТАБЛИЦА
На этой неделе средние цены на нефть марок Azeri Light CIF, Azeri Light FOB Ceyhan и Dated Brent выросли, тогда как Urals подешевела.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Средняя цена нефти Azeri Light CIF, добываемой на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в Азербайджане, составила 72,45 доллара за баррель, увеличившись на 1,41 доллара или 1,98% по сравнению с предыдущей неделей. Максимальная стоимость достигла 73,31 доллара за баррель, минимальная - 71,46 доллара.
Нефть марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан подорожала на 1,44 доллара или 2,1% до 69,84 доллара за баррель. В течение недели цена колебалась от 68,93 до 70,67 доллара за баррель.
Средняя цена Urals снизилась на 1,47 доллара или 3,6%, составив 38,99 доллара за баррель. Максимальная стоимость за неделю - 41,87 доллара, минимальная - 37,31 доллара.
Цена Dated Brent составила 71,57 доллара за баррель, что на 0,1 доллара или 0,1% выше показателя предыдущей недели. В течение недели стоимость колебалась от 70,79 до 72,77 доллара за баррель.
|
Нефть/Дата
|
23.02.2026
|
24.02.2026
|
25.02.2026
|
26.02.2026
|
27.02.2026
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$73.31
|
$71.97
|
$71.46
|
$72.78
|
$72.75
|
$72.45
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$70.67
|
$69.36
|
$68.93
|
$70.13
|
$70.10
|
$69.84
|
Urals (EX NOVO)
|
$41.87
|
$39.49
|
$37.98
|
$38.31
|
$37.31
|
$38.99
|
Dated Brent
|
$72.77
|
$71.33
|
$70.79
|
$72.04
|
$70.94
|
$71.57
