Ученых встревожил резкий подъем уровня моря за последние 30 лет

Исследователи Гонконгского политехнического университета создали первую высокоточную 30-летнюю (1993-2022 годы) запись изменений массы Мирового океана - так называемого баристатического уровня моря. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рост среднего глобального уровня моря - один из самых очевидных признаков потепления климата. Он обусловлен двумя основными процессами: тепловым расширением воды (океаны поглощают около 90% избыточного тепла в климатической системе) и поступлением дополнительной воды из-за таяния ледников и ледяных щитов, что увеличивает общую массу океана.

Команда под руководством профессора Цзяньли Чэня использовала данные спутниковой лазерной дальнометрии (SLR) для прямой оценки изменений гравитационного поля Земли, связанных с перераспределением воды. В отличие от спутниковой альтиметрии, которая измеряет высоту поверхности океана, этот метод позволяет оценивать именно изменение массы воды.

"В последние десятилетия ускоренная потеря наземного льда стала все более доминирующим фактором повышения уровня моря", - отметил профессор Чэнь. По его словам, полученные данные позволяют напрямую количественно оценить вклад роста массы океана в общий баланс уровня моря.

Ранее детальные гравиметрические наблюдения были доступны только с 2002 года - после запуска миссии GRACE. Использование SLR для таких расчетов было ограничено техническими сложностями: малым числом спутников и невысокой пространственной разрешающей способностью. Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи разработали новый метод моделирования, учитывающий границы между сушей и океаном и повышающий точность расчетов.

Анализ показал, что за 1993-2022 годы глобальный уровень моря вырос примерно на 90 мм, в среднем на 3,3 мм в год, причем темпы роста ускоряются. Около 60% этого повышения связано именно с увеличением массы океана. С 2005 года именно этот фактор стал главным драйвером роста уровня моря.

Основным источником дополнительной воды оказалось ускоренное таяние наземных льдов, прежде всего в Гренландии. В целом за исследуемый период более 80% прироста массы океана обеспечили полярные ледяные щиты и горные ледники.

"Наши результаты хорошо согласуются с данными спутниковой альтиметрии после учета теплового расширения воды", - добавил соавтор работы Юйфэн Не. Это, по его словам, подтверждает, что традиционная технология SLR может служить надежным инструментом для долгосрочного мониторинга изменения массы океана.

Авторы подчеркивают, что новые данные важны для проверки климатических моделей и уточнения прогнозов дальнейшего повышения уровня моря.