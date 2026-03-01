Один гражданин Азербайджана пострадал в Иране

Один гражданин Азербайджана пострадал при последних событиях в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

Он отметил, что в соответствии со сложившейся кризисной ситуацией дипломатические представительства и генеральные консульства Азербайджана в регионе продолжают свою деятельность в усиленном режиме.

"В зависимости от поступающих обращений граждан дипломатическими миссиями оказывается необходимая консульская поддержка.

На данный момент травмы получил лишь один гражданин Азербайджана. Ему оказывается соответствующая помощь со стороны дипломатического представительства, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Что касается эвакуации граждан, то на текущем этапе, в соответствии с распространенным Министерством иностранных дел предупреждением о поездках, находящиеся на территории Ирана граждане Азербайджана могут покинуть страну через сухопутные границы Азербайджана и Турции - в зависимости от региона их пребывания. На сегодняшний день 30 граждан уже пересекли азербайджанскую границу", - сказал он.

По его словам, с учетом того, что воздушное пространство в регионе остается закрытым, проведение масштабной эвакуации граждан в настоящее время не планируется.

"Гражданам Азербайджана, находящимся в регионе, рекомендуется внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности", - добавил он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами. Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США.